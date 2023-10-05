Beşiktaş yönetimi, Lugano maçının ardından olağanüstü toplandı
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UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş, maçın ardından olağanüstü toplantı düzenledi. Siyah-beyazlı yönetim, stadyumda bir araya gelerek durumu değerlendirdi. Lugano maçı öncesi, sırasında ve sonrasında taraftarların yönetimi eleştirmesi ve istifaya davet etmesi bu toplantının gündemini oluşturdu.
Sahasında Lugano'ya son 10 dakikada 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta yönetim, maçın ardından stadyumda olağanüstü gündemle toplandı.
KARA KARTAL SON ANLARDA YENİLDİ
UEFA Konferans Ligi'nde sahasında ağırladığı Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim de olağanüstü toplantı yaptı.
YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Beşiktaş yönetimi, maçın ardından stadyumda olağanüstü gündemle bir araya geldi. Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesi, sırasında ve sonrasında yönetimi tepki göstermiş ve istifaya davet etmişti.