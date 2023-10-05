Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş yönetimi, Lugano maçının ardından olağanüstü toplandı

Beşiktaş yönetimi, Lugano maçının ardından olağanüstü toplandı

UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş, maçın ardından olağanüstü toplantı düzenledi. Siyah-beyazlı yönetim, stadyumda bir araya gelerek durumu değerlendirdi. Lugano maçı öncesi, sırasında ve sonrasında taraftarların yönetimi eleştirmesi ve istifaya davet etmesi bu toplantının gündemini oluşturdu.