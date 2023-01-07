Beşiktaş tribünlerinde olay Ozan Tufan tezahüratı! Hep bir ağızdan aynı cümleyi söylediler

Beşiktaş taraftarları, Kasımpaşa maçından önce tribünlerde "Ozan Tufan'ı istemiyoruz." tezahüratında bulundu. Milli futbolcunun adı bir süredir Beşiktaş ile anılırken, siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, "Hocamız Ozan Tufan'ı Bursaspor'dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık." ifadelerini kullanmıştı.