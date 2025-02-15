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Beşiktaş-Trabzonspor Maçında VAR Polonyalı Hakem Daniel Stefanski

Beşiktaş-Trabzonspor Maçında VAR Polonyalı Hakem Daniel Stefanski
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi Polonya'dan Daniel Stefanski oldu. Maç, Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında VAR'da Polonyalı hakem Daniel Stefanski, AVAR'da da Onur Özütoprak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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