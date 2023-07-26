Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yarınki Maç Bizim İçin Test Olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, yarınki maçın takım için bir test olacağını belirtirken, transfer çalışmaları ve ayrılan oyuncular hakkında da konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Güneş, KF Tirana maçı, transfer çalışmaları ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken şunları söyledi:

Rachid Ghezzal'ın sakatlığı var. Bu durum bizim için hayal kırıklığı. Daniel Amartey, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan kadroda olmayacak. Konferans Ligi'nde gruptan çıkmak, bizim için ilk aşama olur. Ligde de ilk beş maç çok önemli."