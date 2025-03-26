Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'boykot' çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in boykot çağrısına ilk tepki
Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme

78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti

AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi flaş hamle

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi flaş hamle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, başkan Serdal Adalı'nın Süper Lig'deki Galatasaray derbisinin hakeminin belli olmasının ardından açıklama yapacağını duyurdu.

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulunacak.

BASIN TOPLANTISI YAPAILACAK

Derbiye yabancı hakem istediğini daha önce deklare eden Beşiktaş, Serdal Adalı'nın bu konu hakkında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulunacaktır." denildi.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıserkan.akdeniz1903:

haksızlık başka bir şeyi değil bu

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Federasyon başkanı derhal görevi brakmalı.gelecek sezon için alınması gereken kararlar bu sene alınmamalı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title