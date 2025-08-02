Beşiktaş'tan ayrılan Ciro Immobile uçuşa geçti

Beşiktaş'tan ayrılan Ciro Immobile uçuşa geçti
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İtalya Serie A ekibi Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile, takımıyla çıktığı hazırlık karşılaşmasında 2 gol attı. İtalyan yıldız, gollerinin yanı sıra gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Immobile, Bologna ile çıktığı 3 maçta 5'nci golüne ulaştı.

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve 1 sezonluk Türkiye kariyerinin ardından İtalya Serie A ekibi Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile, yeni takımıyla adeta uçuşa geçti. Yıldız oyuncu, Bologna ile hazırlık maçlarında gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

2 GOL ATIP YILDIZLAŞTI

Immobile'nin formasını giydiği Bologna, son olarak Yunanistan ekibi Levadiako ile hazırlık maçında karşıya karşıya geldi. Ciro Immobile, bu maçta rakip kalelere 2 gol atmayı başardı. 36 yaşındaki yıldız oyuncu attığı gollerin yanı sıra maç içinde gösterdiği performansla teknik heyetten tam not alarak büyük beğeni topladı.

3 MAÇTA 5 GOLE ULAŞTI

Beşiktaş'taki kariyerinde 41 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Ciro Immobile, Bologna formasıyla çıktığı 3 hazırlık maçında şimdiden 5 gol kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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