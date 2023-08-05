Beşiktaş'ta Transfer Beklentisi Devam Ediyor

Süper Lig'de ilk maçına 9 gün kalan Beşiktaş'ta taraftarlar transfer beklentisi içinde. Şenol Güneş'in yedek kulübesinde sadece iki oyuncu bulunması ve sakatlıkların devam etmesi transfer endişelerini artırıyor. Ghezzal'ın durumu transfer stratejisini değiştirebilir. Beşiktaş yönetimi 3-4 futbolcu daha almayı planlıyor. Oxlade-Chamberlain ve Vargas ile görüşmeler olumlu ilerliyor.

Anderson Talisca: Her transfer döneminde sürekli olarak gündemde tutulsa da Beşiktaş'ın Talisca ile ilgili herhangi bir girişimi olmadı. Al Nassr'dan 10 milyon Euro seviyelerinde bir ücret alan Talisca, taraftarların rüyalarını süslese de transferi mümkün görünmüyor.