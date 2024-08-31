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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklenirken genç yıldız takımdan ayrıldı

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Daniel Amartey, Oxlade Chamberlain ve Vincent Aboubakar gibi yıldız isimlerle yollarını ayırmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlıların genç orta sahası Demir Ege Tıknaz, Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'ye 1 sezonluğuna kiralandı. 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Daniel Amartey, Oxlade Chamberlain ve Vincent Aboubakar gibi yıldız isimleri takımdan göndermek için yoğun uğraş veren siyah-beyazlı kulüpte sürpriz bir ayrılık gerçekleştiği iddiası ortaya atıldı.

DEMİR EGE RIO AVE'YE KİRALADI

Kartal'ın altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'ye 1 sezonluğuna kiralandığı ve 20 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçen sezon A takımda resmi maçlara çıkmaya başlayan Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'ta toplam 29 karşılaşmada forma giydi. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Demir Ege'nin geçtiğimiz Mayıs ayında sözleşmesi uzatılmış ve 2027 yılına kadar kontrat imzalanmıştı.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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