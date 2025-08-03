Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye transfer olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı

SEMİH KILIÇSOY'DAN VEDA

Genç golcü Semih Kılıçsoy, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Beşiktaş'a veda etti. Milli golcü yaptığı paylaşımda, "10 yaşında kapısından girdiğim, bana ailen Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her şey taraftarımızın önünde oynamayı, onları benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ımıza başarılı bir sezon dilerim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 87 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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