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Beşiktaş'ta özlenenlerde bugün Ghezzal var! Sahalara muhteşem döndü

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta özlenenlerde bugün Ghezzal var! Sahalara muhteşem döndü

Rachid Ghezzal, İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte 5 ay sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Cezayirli kanat oyuncusu dönüş maçınca Cenk Tosun'a asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, 5 ay sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Cezayirli yıldız ilk maçında skora katkı verdi. Cenk Tosun'un 42. dakikada attığı kafa golünde kornerden asisti yapan futbolcu Ghezzal oldu.

Beşiktaş'ta özlenenlerde bugün Ghezzal var! Sahalara muhteşem döndü

Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında ilk 11'de yer verilen Ghezzal, ısınma sırasında yaşadığı sakatlıkla sebebiyle son anda kadrodan çıkartılmıştı.

Cezayirli futbolcu, 153 gün sonra yeniden Siyah-Beyazlı forması ile taraftarının önüne çıktı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Rachid Ghezzal Beşiktaş Spor Haberler

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