Beşiktaş'ta maçın başında şok sakatlık

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta maçın başında beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

EMİRHAN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, 9. dakikada sakatlandı. Tedavisinin ardından oyuna devam bir süre devam eden ve kendisini deneyen Emirhan, daha sonra 15. dakikada bir kez daha kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Emirhan Topçu yerine 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu. Emirhan, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.