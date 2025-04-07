Beşiktaş'ta maçın başında şok sakatlık
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, 9. dakikada sakatlandı. Bir süre kendisini deneyen Emirhan, daha fazla oyuna devam edemedi ve oyundan çıktı. Milli stoperin yerine 17. dakikada Tayyip Talha oyuna girdi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta maçın başında beklenmedik bir sakatlık yaşandı.
EMİRHAN OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, 9. dakikada sakatlandı. Tedavisinin ardından oyuna devam bir süre devam eden ve kendisini deneyen Emirhan, daha sonra 15. dakikada bir kez daha kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı.
DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Emirhan Topçu yerine 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu. Emirhan, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.