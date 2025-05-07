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Beşiktaş'ta İki Futbolcuya Yaralanma Teşhisi

Beşiktaş'ta İki Futbolcuya Yaralanma Teşhisi
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Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçı sonrası futbolcuları Emirhan Topçu ve Salih Uçan'ın sakatlıkları hakkında açıklama yaptı. Emirhan'ın sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih'in ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş : "Atakaş Hatayspor'la oynadığımız müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden Salih Uçan'ın MR görüntülemesinde ise alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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