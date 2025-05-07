Beşiktaş'ta İki Futbolcuya Yaralanma Teşhisi

Beşiktaş : "Atakaş Hatayspor'la oynadığımız müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden Salih Uçan'ın MR görüntülemesinde ise alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor