Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti Spor Haberleri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik maçıyla noktalandı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Valerien Ismael Fenerbahçe Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.