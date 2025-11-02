Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan genel kurulda, başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okundu.

HASAN ARAT VE YÖNETİMİ İBRA EDİLMEDİ

Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmedi. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, İdari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edildi.

KULÜPTEN İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ın 1 yıllık geçici olarak kulüp üyeliğinden çıkarılması genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi.