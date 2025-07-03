Beşiktaş'ta 3 yıllık imza

Beşiktaş'ta 3 yıllık imza
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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam Süper Lig devi Beşiktaş, iç transferde mutlu sona ulaştı.

DEMİR EGE İLE 3 YILLIK İMZA

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık olarak geçiren Demir Ege Tıknaz ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Beşiktaş'ın yaptığı açıklamaya göre genç oyuncuyla 2027-28 sezonun sonuna kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandı.

Beşiktaş internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

"Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."

SEZON PERFORMANSI

2024/25 sezonunu Rio Ave'de geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 33 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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