Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında galibiyetle başladı

Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yenerek Süper Lig'in ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada, galibiyetin önemine vurgu yaparak, önlerindeki maçlara odaklanacaklarını belirtti. Güneş ayrıca yeni transferler Chamberlain ve Zaynutdinov hakkında da antrenmanlardan sonra yorum yapacağını söyledi.

Golün geç gelmesinin kendilerini gerdiğini söyleyen Şenol Güneş, "Maça hızlı başlamadık. Rakip de özellikle ilk yarıda iyi direndi. İkinci yarıda oyunu hızlandırdık ve kazanmak için yeterli pozisyonu bulduk. Golün geç gelmesi bizi gerdi, rakibe de direnç getirdi. İyi de kapattılar alanları. Bu maçtan 3 puan almak önemliydi. Bu dönemi kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Şimdi üst üste 2 maçta sahamızda oynayacağız ve taraftarımızla buluşacağız. Bu 2 maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı ekibin kadrosuna kattığı İngiliz orta saha Chamberlain ve Bahtiyar Zaynutdinov hakkında düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, her iki futbolcuyla ilgili yorumlarını, antrenmanlarda gördükten sonra yapacağını söyledi.

"MAÇLARIN ERTELENMESİ HEM BİZ HEM DE ADANA DEMİRSPOR İÇİN OLUMLU KARAR OLABİLİR"

Avrupa maçlarında play-off oynayan takımların maçlarının ertelenip ertelenmemesi yönünde gelen bir soru üzerine Güneş, "Federasyonlar ülke futbolu için bazı kararlar alabilir. Dünyanın her yerinde bu şekilde oluyor. Ben bu tarz konularda konuşmak istemiyorum. Bir şey söylediğim zaman başka anlamlar çıkabiliyor. Maçların ertelenme kararı olursa hem biz hem de Adana Demirspor için olumlu bir karar olabilir. Havalar da sıcak. En azından bu dönemde yapılabilir" dedi.

"MAÇIN ADAMI BENCE GEDSON'DUR"

Maçın ikinci yarısında yaptıkları oyuncu değişikliklerini de değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Bazı oyuncularıma devre arasında böyle oynayacaksanız değişikliğe gidelim dedim. Bizim ortadaki üçlümüz çok iyi. Bugün gol attığı için demiyorum ama maçın adamı bence Gedson'dur. Salih ve Amir de bizim için oldukça değerli oyuncular. Bugün hamle olarak Cenk Tosun'u da oyuna alabilirdik ama riske etmek istemedik" şeklinde konuştu.

"TALİSCA KONUSUNDA İSTEK VAR AMA GERÇEKLER BAŞKA"

Talisca'nın transfer süreci hakkında da konuşan Şenol Güneş, Brezilyalı yıldızı kulübünün bırakmak istemediğini ifade etti. Güneş, şöyle konuştu: "Talisca konusunda benim söylediğimde bir yanlış yok. Gel dedim. İstek var ama gerçekler başka. Benim de bir yalanım yok onunda. Bizimkiler başvurdu ama vermeyi düşünmüyorlar. Ama yarın ne olur bilmiyoruz. Kimin geleceğini gideceğini yönetimlere sorun. Başkan, hoca, oyuncular üzerinde bizi tartışmaya getirmek isteyen camialar var. Biz bir görev yapıyoruz. Biz transfer yapmadık diye çok eleştiriliyoruz. Yapan da Türkiye'nin parasını dışarıya gönderiyor. Dövizin bu kadar arttığı bir dönemde harcanan parayı sormuyorsunuz. Türk parasını böyle mi koruyoruz? Türk oyunculara para vermeyerek Türk parasını korumuş mu oluyoruz ? Hayırlı olsun."

"TRANSFERLER FAVORİ OLMAYI ÖN PLANDA TUTABİLİR AMA ÖNEMLİ OLAN SAHADA OYNANAN OYUNDUR"

Transferlerin favori olmayı ön planda tutabileceğini ancak önemli olanın sahada oynanan oyun olduğunu belirten Şenol Güneş, "Oyuncuların maç içerisinde sergiledikleri performansa göre hareket etmek zorundayız. Bugün Fatih Karagümrük nasıl kapatırım diye oynadı. Bunu da iyi yaptı. Diğerleri de yapacak. Bu her takım için geçerli. Transferler favori olmayı ön planda tutabilir ama önemli olan sahada oynanan oyundur. Rakipleri de küçümsememek lazım. Bazen rakip bir şut atar, siz 10 pozisyonda atamazsınız. Lig bir maraton, zaman içinde bizim de oyuncular içinde değişiklikler olacaktır. Mesela Pendikspor bu hafta farklı yenildi ama aynı Pendikspor bu hafta olmayacaktır. Bugün kazanmayı hak ettik ama daha fazla pozisyon üretip daha çok gol atan takım olmayı istiyoruz" dedi.

ATILAY CANEL: HAK ETMEDİĞİMİZ BİR YENİLGİ OLDU

Hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Sezonun ilk maçı. Zor olacağını biliyorduk. Buna göre hazırlandık. Oyun disiplininden kopmadan oynadık. Hak etmediğimiz bir yenilgi oldu diyebilirim. İki mücadelelerin çoğunda takdir hakları rakipten yana kullanıldı. Bugün en azından 1 puan almayı hak ettik" diye konuştu.

"BU HAFTA İÇİNDE BAZI İSİMLERİ GETİRECEĞİZ"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Canel, "Karagümrük her zaman sessiz kalır ama iyi oyuncuları kadroya katar. İnşallah bu hafta içinde getireceğiz bazı isimleri. Yapacağımız transferlerle Süper Lig'de iyi işler yapacağız" şeklinde konuştu.

Beşiktaş karşısında forvette görev yapan Salih Dursun'un bu mevkide oynamasını daha önce çalıştıklarını dile getiren Canel, ayrıca yeni transferlerden Dituro'nun iyi bir kaleci olduğunu, gelecek dönemde de daha iyi olacağını sözlerine ekledi.