Beşiktaş, St. Patrick's Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.