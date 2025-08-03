Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'u Cagliari'ye Kiraladı

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'u Cagliari'ye Kiraladı
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Beşiktaş, futbolcusu Semih Kılıçsoy'u 2025-26 sezonu sonuna kadar Cagliari Calcio'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ, Semih Kılıçsoy'u 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Cagliari Calcio'ya kiraladı.

Beşiktaş'tan, "Semih Kılıçsoy, Cagliari Calcio'ya Geçici Transfer Oldu" başlıyla yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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