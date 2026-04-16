Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL

