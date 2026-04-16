Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmalara odaklandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı