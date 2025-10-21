Haberler

Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'ı Son Saniye 3'lükle Yendi

Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'ı Son Saniye 3'lükle Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
EuroCup B Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Ratiopharm Ulm'ı son saniye 3'lük atışıyla 101-99 mağlup etti. Maçta büyük bir çekişme yaşandı ve Beşiktaş, güçlü rakibini zor bir mücadele sonrası geçti.

EuroCup B Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Ratiopharm Ulm'ı son saniye 3'lüğüyle 101-99 mağlup etti.

Salon: Ratiopharm Arena

Hakemler: Saulius Racys (İsveç), Amit Balak (İsrail), Arnau Padros (İspanya)

Ratiopharm Ulm: Ledlum 25, Jensen 14, Smith 12, Garavaglia 7, Sengfelder 14, Weidemann 7, Schoormann 2, Brown 8, Osborne 5, Anigbata 3, Diakite 2

Başantrenör: TY Gary Harrelson

Beşiktaş: Mathews 9, Berk Uğurlu 7, Morgan 15, Anthony Brown 19, Zizic 11, Dotson 12, Kamagate 13, Lemar 5, Canberk Kuş 1, Vitto Brown 9

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 30-29 (Ratiopharm Ulm lehine)

Devre: 54-54

3. Periyot: 83-71 (Ratiopharm Ulm lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
