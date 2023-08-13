Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 9. yılında anma töreni düzenlendi

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı. Anma törenine Beşiktaş yöneticileri ve eski futbolcular katıldı. Tören sonrasında Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in mezarına da çelenk bırakıldı.

Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba vefatının 9'uncu yılında kabri başında anıldı.

Feriköy Mezarlığındaki anma törenine Beşiktaş 2'nci Başkanı Engin Baltacı, yöneticilerden Umut Şenol, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Divan Kurulu Üyeleri ve eski futbolculardan Feyyaz Uçar, Ulvi Güveneroğlu ile kongre üyeleri katıldı.Duaların okunmasının ardından anma töreni sona erdi. Tören bitiminden sonra Beşiktaşlı yöneticiler, Galatasaray'n kurucusu Ali Sami Yen'in mezarına da çelenk bırakarak dua etti.