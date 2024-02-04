Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ı kiraladı
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, İngiliz stoper Joe Worrall ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Worrall, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Kulübüne kiralık ücreti ödenmeyecek.
Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen 27 yaşındaki stoper Joe Worrall ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Bu hafta en az 2 transferi açıklamayı düşünen siyah-beyazlılar, İngiliz stoper Joe Worrall ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Worrall kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Öte yandan 5 sezondur Nottingham Forest'de oynayan 27 yaşındaki Joe Worrall için kulübüne kiralık ücreti ödenmeyeceği öğrenildi.