UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü maçında Beşiktaş, Norveç deplasmanında Bodo Glimt'in konuğu oldu. Siyah beyazlılar, Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Nenad Minakovic'in düdüğüyle mücadele etti. Beşiktaşlı taraftarlar da Norveç'te takımlarını yalnız bırakmadı.

Siyah beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray'a 2-1 kaybedilen derbinin 11'inde 5 değişiklik yaparak takımını Bodo Glimt karşısında sahaya sürdü. Galatasaray maçında 11'de oynayan Amartey ve Tayfur Bingöl'e sakatlıkları nedeniyle forma veremeyen Burak Yılmaz, Zaynutdinov ve Gedson'u da kenara aldı. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier de mücadelede görev yapamadı.

Beşiktaş'ta Bodo Glimt karşısında kalede Mert oynarken, defans dörtlüsü; Onur Bulut, Necip Uysak, Colley ve Masuaku'dan oluştu. Orta sahada Hadziahmetovic, Onana ve Chamberlain'e görev veren Burak Yılmaz'ın hücum hattına yazdığı isimler ise Ghezzal, Rashica ve Aboubakar oldu.

ONANA 71 GÜN SONRA 11'E DÖNDÜ

Bu sezonun en çok eleştirilen transferi olan ve birçok maçta görev yapmayan Jean Onana, Bodo Glimt mücadelesine ilk 11'de başladı. Son olarak Konferans Ligi Elemeleri'nde iç sahada oynanan Nefçi Bakü karşılaşmasında ilk 11'de görev alan 71 günlük aranın ardından 11'deki yerine döndü. Tayfur ve Salih'in sakat, Gedson'un tam iyileşmemiş olması ve Necip'in de stopere geçmesiyle orta sahada elinde sadece Demir Ege ve Onana alternatifi kalan Burak Yılmaz, tercihini Kamerunlu futbolcudan yana kullandı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TAKIMI NORVEÇ'TE DE YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Avrupa ve Norveç'in çeşitli şehirlerinde yaşayan yaklaşık 150 taraftar, tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarına destek oldu.