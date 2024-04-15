Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Asbaşkan Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da izledi.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol canlı izle! Seçim paraları ne zaman yatar? 2024 Sandık görevlisi ücretleri ne kadar? MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor 2024? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yeşillikler artık çöpe gitmeyecek! Bu şekilde saklarsanız haftalar boyunca bozulmayacak, çürümeyecek... İşte o yöntem! Şebnem Bursalı kimdir? Şebnem Bursalı kaç yaşında ve nereli? Şebnem Bursalı ıstakoz olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 16-19 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir? Murat Özarı kaç yaşında, nereli? AUZEF sınavları ne zaman 2024? İstanbul Üniversitesi bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacak, online mı? Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi kim oldu? Maçın hakemi kim olacak? Sıcak havalarda hararetinizi alacak tarif; EVDE SOĞUK ÇAY YAPIMI! Limonlu, şeftalili soğuk çay nasıl yapılır? Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? SURVİVOR 2024 ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Hakan Ural askerden mi kaçtı? Hakan Ural nerede askerlik yaptı, çürük raporu mu aldı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title