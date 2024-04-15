Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Asbaşkan Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da izledi.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL