Beşiktaş, Mersin Spor'u 72-66 Mağlup Etti

İSTANBUL,

SALON: Akatlar Arena

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

BEŞİKTAŞ: Allman 4, Mathews 24, Needham 10, Sleva 13, Kerem Konan 6, Berk İbrahim Uğurlu 3, Yiğit Arslan 3, Morgan 2, Terry 7

MERSİN SPOR: Olaseni 11, Cobbs 12, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 15, Emre Tanışan 2, Simmons 3, Kairys 7, Canberk Kuş 8

1'İNCİ PERİYOT: 17-19

DEVRE: 31-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-47

5 FAUL: Needham 38.48 ( Beşiktaş )

BASKETBOL Süper Ligi 5'inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş Fibabanka evinde konuk ettiği Mersin Spor'u 72-66 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyet ile 4'üncü galibiyetini alırken, Mersin Spor ise 2'nci mağlubiyetini yaşadı.