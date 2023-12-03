Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda Görevi Devredecek Başkan Ahmet Nur Çebi ve Başkan Adayları Oylarını Kullandı

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda görevi devredecek başkan Ahmet Nur Çebi ile başkan adayları oylarını kullandı. Kongrede Ahmet Nur Çebi 3, Hasan Arat 4 ve Serdal Adalı ise 8 numaralı sandıkta oylarını verdi. Adaylardan Hasan Arat, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, Beşiktaş'ın daha büyük bir yerde düzenli kongre yapması gerektiğini belirtti. Serdal Adalı ise kongrenin Beşiktaş için hayırlı olmasını temenni etti.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat'nın yanı sıra mevcut başkan Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde siyah-beyazlı kulüp 35'inci başkanını seçiyor. Başkan adayları Serdal Adalı 8 numaralı; Hasan Arat ise 4 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Öte yandan başkan Ahmet Nur Çebi ise 3 numaralı sandıkta oy kullanma işlemini yaptı.

HASAN ARAT: BEŞİKTAŞ BUNDAN SONRA BURADA KONGRE YAPMAYI HAK ETMİYOR

Oyunu 4'üncü sandıkta kullanan Hasan Arat, şu açıklamaları yaptı:

"Camiamıza hayırlı olsun. Biraz önce Serdal Bey ve divan kurulu başkanımızla toplantı yaptık. Dışarıda kalan arkadaşlarımızın da oy kullanmalarını sağlayacaklar. 10 bin 800'ü geçtik. Biz 12 binleri geçeceğini düşünüyoruz. Bu Beşiktaş için önemli bir şeydir. Beşiktaş bundan sonra burada (BJK Emlakjet Spor Kompleksi) kongre yapmayı hak etmiyor. Beşiktaş çok büyük bir camia. Çok büyük bir yerde yapacak ve bu düzensizlikler bitecek. Bu yüzden bir değişim diyoruz. Beşiktaşımıza hayırlı olsun."

SERDAL ADALI: HER ŞEY BEŞİKTAŞ İÇİN

Oy kullanma işlemini 8'inci sandıkta gerçekleştiren Serdal Adalı, "Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun. Hakkımızda hayırlısı. Her şey Beşiktaş için" dedi.