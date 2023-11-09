Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Serdal Adalı Olağanüstü Seçimde Aday Olacak

Beşiktaş Kulübü eski 2'nci başkanı Serdal Adalı, 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimde aday olmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşılaşacağı maç öncesinde statta basın mensuplarıyla sohbet eden Serdal Adalı, "Çok istek var, bu teveccühe kayıtsız kalacak gibi değilim. Bir iki güne kadar kesin kararımızı vereceğiz. Gelen teveccüh beni çok mutlu etti ve büyük ihtimalle aday olmayı düşünüyorum" dedi.

Adalı ayrıca, Emre Kocadağ'ın mevcut yönetimin devamı olarak anılacağı için, aday olacağını zannetmediğini söyledi.