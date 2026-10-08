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Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını Nevzat Demir'de sürdürdü

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Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını Nevzat Demir'de sürdürdü
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenmanda taktik ve kondisyon çalışıldı; siyah-beyazlılar yarın 11.30'da yeniden idmana çıkacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kocaelispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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