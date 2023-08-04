Beşiktaş Kalecisi Mert Günok: Hedefimiz gruplara kalmak

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Günok, zorlu zemin ve sıcak hava nedeniyle takımın oyundan düştüğünü belirtti. Neftçi Bakü ile eşleşmelerinin zorlu olacağını ifade eden Günok, hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyledi.

"Hedefimiz gruplara kalmak"

"Benim bugüne kadar oynadığım en kötü zeminlerden biriydi"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'na yükselen Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Siyah-beyazlıların, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşmesini de değerlendiren Mert Günok, "Bizim için zorlu bir karşılaşma olacak. Hedefimiz bir sonraki tura geçip sonra da gruplara kalmak. Sezon başı olmasından dolayı ve her takımın gruplara kalmak için mücadele etmesinden ötürü kolay maç olmayacak. Bizim hedefimiz büyük. İnşallah gruplara kalacağız" diyerek sözlerini tamamladı.