Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Özel ile Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Özel ile Sözleşme İmzaladı
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Yasemin Özel ile anlaşma sağladı. Kulüp, Yasemin'e hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Yasemin Özel ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Yasemin Özel ile sözleşme imzaladı. Yasemin Özel'e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ankara'da 13 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya gelen 185 cm boyundaki pasör çaprazı, Galatasaray, PTT Spor, Karayolları Spor Kulübü, İlbank, Türk Hava Yolları, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Karşıyaka SK takımlarında forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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