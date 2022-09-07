Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kaptı! Tayyip Talha imzayı atıyor

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sunuç transferinde artık sona geldi. İki kulübün görüşmelerde büyük ölçüde anlaştığı ve son detayların görüşüleceği belirtildi. Beşiktaş'ın da peşinde olduğu 22 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'nin Perşembe günü resmen açıklaması bekleniyor.

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe, savunmaya takviye yaptı. Sarı-lacivertliler Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Tayyip Talha Sunuç'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ TRANSFER AÇIKLANACAK

beIN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç transferi için büyük ölçüde anlaştı. Transferde son detayların görüşüleceği ve perşembe günü öğle saatlerinde açıklama yapılacağı belirtildi.

BU SEZON 1 GOL ATTI

Karabükspor altyapısından yetişen futbolcu 2018 yılında 245 bin euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Futbolcu bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.