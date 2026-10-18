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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda Orkun Kökçü ve Milot Rashica yer almadı

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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda Orkun Kökçü ve Milot Rashica yer almadı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica kadroda yer almazken, Dusan Vlahovic ile Vaclav Cerny kafilede bulunuyor.

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu.

Kartal'da sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica kadroda yer almadı. Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim mücadelesinde oynamayan Dusan Vlahovic ile Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan Vaclav Cerny ise kafilede bulunuyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosundaki futbolcular şöyle:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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