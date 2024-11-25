Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan ancak yurt dışına kaçtığı için gözaltı işlemi uygulanamayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz yorumculuk yapmaya devam ediyor.

Son olarak dün akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğünü koruyamayarak 4-2 mağlup ayrıldığı Göztepe maçını yorumlayan Karadeniz, yönetime sert söylemlerde bulundu.