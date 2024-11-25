Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi
Yasa dışı bahis operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışına kaçan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'ın Göztepe'ye 4-2 yenildiği maçtan sonra resmen çıldırdı. Canlı yayında sinirden deliye dönen Karadeniz, sihay-beyazlı yönetimi sert eleştirip, istifaya davet etti.
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan ancak yurt dışına kaçtığı için gözaltı işlemi uygulanamayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz yorumculuk yapmaya devam ediyor.
Son olarak dün akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğünü koruyamayarak 4-2 mağlup ayrıldığı Göztepe maçını yorumlayan Karadeniz, yönetime sert söylemlerde bulundu.