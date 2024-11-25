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Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi

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Yasa dışı bahis operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışına kaçan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'ın Göztepe'ye 4-2 yenildiği maçtan sonra resmen çıldırdı. Canlı yayında sinirden deliye dönen Karadeniz, sihay-beyazlı yönetimi sert eleştirip, istifaya davet etti.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan ancak yurt dışına kaçtığı için gözaltı işlemi uygulanamayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz yorumculuk yapmaya devam ediyor.

Son olarak dün akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğünü koruyamayarak 4-2 mağlup ayrıldığı Göztepe maçını yorumlayan Karadeniz, yönetime sert söylemlerde bulundu.

Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEfe Çatal:

Türkiye'ye gelde konuş adamsan ordan ürüme

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Haber Yorumlarıveysel sarıkaya:

bu adamı neden haber yapıyorsunuz yancı mısınız siz bu adam türkiye nin kumarcısı örnek toplum istiyorsanız bunları haber yapmayın

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