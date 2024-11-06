Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy İlk Golünü Attı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yu 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Genç futbolcu Semih Kılıçsoy, bu maçta 85. dakikada ilk golünü kaydetti ve sezon boyunca 4 asist yaptı.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki ilk golünü Malmö ağlarına attı.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş, evinde İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 76. dakikada Ernest Muçi ve 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Semih, böylelikle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 5, Süper Lig'de 9 kez top koşturan 19 yaşındaki oyuncu, sezon başında Galatasaray'a karşı elde edilen Süper Kupa zaferinde de 68 dakika sahada kalmıştı.

Semih Kılıçsoy'un, ayrıca Trendyol Süper Lig'de 4 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim

İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi

 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası

Çarpıcı iddia: Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile görüştü

 Esenyurt'ta CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı

CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler

Yeni başkanı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Kılıçsoy Malmö gol izle! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 6 Kasım 2024! Club Brugge Aston Villa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Club Brugge Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adalet Bakanlığı 1.000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı ne zaman, şartları ne? Shakhtar Donetsk Young Boys CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Young Boys maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Malmö maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Malmö geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Malmö maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Malmö golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Fenerbahçe AZ Alkmaar muhtemel 11'leri açıklandı mı? MAL hangi takım, MAL açılımı ne? Immobile neden yok, sakat mı, cezalı mı? Malmö hangi ülkenin takımı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.