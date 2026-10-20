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Beşiktaş'ın Crystal Palace maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek

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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace arasında 22 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Danny Makkelie yönetecek. 22.00'de başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş'ın, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile oynayacağı karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere Premier takımı Crystal Palace'a konuk olacak. 22 Ekim Perşembe akşamı Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Martijn Vos olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Jeroen Manschot görev yapacak. AVAR'da ise Stan Teuben yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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