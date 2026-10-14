Haberler

Beşiktaş, Hoffenheim maçı hazırlıklarını Vlahovic'siz tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın deplasmanda TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan Cerny ve Rashica ile mide problemi yaşayan Vlahovic antrenmanda yer almazken, tedavisinin ardından Almanya'ya gideceği belirtildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Hoffenheim müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Vaclav Cerny ile Milot Rashica'nın yanı sıra dün akşam midesinden problem yaşayan ve serum tedavisi gören Dusan Vlahovic antrenmanda yer almadı. Vlahovic'in, tedavisinin ardından takımla birlikte Almanya'ya gideceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 84 sitede yayınlandı.
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti

Türk pop müziğinin usta ismi hayatını kaybetti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı

Kayyum atandıktan sonra Halk TV

Tümer Metin'den olay sözler! 'Gırtlağına yapışırım' deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı

"Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar

Suudi Arabistan'ın kalbinde patlama sesleri

Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular

Arap ülkesinin can damarını vurdular
Soyguna girdi, tarihe geçti!

Soyguna girdi, tarihe geçti!
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!

Tupac cinayetinde karar çıktı: Duane Davis’e azmettiricilikten 40 yıl ila müebbet hapis

Ünlü şarkıcının cinayetinin azmettiricisine tarihi ceza