Beşiktaş, Hoffenheim maçı hazırlıklarını Vlahovic'siz tamamladı

Beşiktaş, Hoffenheim maçı hazırlıklarını Vlahovic'siz tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın deplasmanda TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan Cerny ve Rashica ile mide problemi yaşayan Vlahovic antrenmanda yer almazken, tedavisinin ardından Almanya'ya gideceği belirtildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Hoffenheim müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Sakatlıkları bulunan Vaclav Cerny ile Milot Rashica'nın yanı sıra dün akşam midesinden problem yaşayan ve serum tedavisi gören Dusan Vlahovic antrenmanda yer almadı. Vlahovic'in, tedavisinin ardından takımla birlikte Almanya'ya gideceği belirtildi.