Yumurta satışlarında yeni düzenleme için hazırlık yapılıyor

Yumurta için yeni uygulama geliyor
İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.3 büyüklüğünde deprem daha
Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu

Beşiktaş, Hatayspor'a Karşı Sahasında Oynadı

Beşiktaş, Hatayspor'a Karşı Sahasında Oynadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda değişiklik yaptı. Genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi bu sezon ilk kez oynarken, Ciro Immobile 2 maç sonra 11'deki yerine döndü. Maçın oynandığı stadyumda tribünler büyük ölçüde boş kaldı.

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Suat Güz ve Murat Şener üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda 1-1 berabere kalınan Göztepe maçının 11'inde 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sarı kart cezalısı Masuaku'nun yerine Serkan Emrecan Terzi'yi, Oxlade-Chamberlain'in yerine ise Immobile'yi 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Solskjaer, savunma hattını Svensson, Paulista, Emirhan Topçu ve Serkan Emrecan Terzi'den oluşturdu. Orta sahanın ortasında Amir Hadziahmetovic ve Gedson ikilisi görevlendiren Solskjaer, hücum hattının sağında Rashica, 10 numarada Rafa Silva, sol kanatta ise Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü. Norveçli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.

SERKAN EMRECAN TERZİ BU SEZON İLK KEZ GÖREV ALDI

Siyah-beyazlı ekibin 21 yaşındaki sol beki Serkan Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez resmi bir maçta görev aldı. Sezonun büyük bölümünde kadroda yer alan ve yine uzun süre sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Emrecan Terzi, Masuaku'nun sarı kart cezalısı olduğu karşılaşmada bu sezon ilk kez forma giyme şansı buldu.

IMMOBİLE 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile 2 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Son olarak ligde Kasımpaşa deplasmanında 11'de görev alan tecrübeli forvet; Başakşehir maçında oyuna sonradan dahil olmuş, Göztepe karşılaşmasında ise kadroda olmasına rağmen görev almamıştı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Şampiyonluk yarışından erken kopan, Türkiye Kupası'na erken veda eden Beşiktaş'ta, Hatayspor karşılaşmasında tribünler boş kaldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa yarışına tutunmak için sahaya çıkarken tribünlerde büyük boşluklar görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.