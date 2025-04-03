Beşiktaş - Göztepe Maçında VAR Görevi Hollandalı Hakeme Verildi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak maçta VAR'da Hollandalı hakem Pol van Boekel görev alacak. Müsabaka bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmada VAR'da Hollandalı hakem Pol van Boekel VAR görev alacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4. hakemi de Ömer Faruk Turtay olacak. Karşılaşmada Hollandalı Pol van Boekel VAR, Abdullah Buğra Taşkınsoy ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor