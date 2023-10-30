Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gaziantep Fk'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu.

Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, "Çok önemli bir galibiyet aldık, çok mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. 3-4 günde maç oynadığınız zaman sakatlık, hastalık baş gösterebiliyor. İlk 11'i kurmak zordu. Umarım gelecekte daha az sakat, daha az hasta oyuncumuz olacak. Daha rahat kadro kuracağız" diye konuştu.

"TAKIMIN FİZİKSEL PERFORMANSI GAYET İYİYDİ"

Bir basın mensubunun teknik direktör Şenol Güneş döneminde takımın iyi çalışmadığına dair çıkan haberlere ilişkin sorduğu soruya Vukas şu yanıtı verdi:

"Önceki süreçle ilgili konuşmam doğru değil. Ben içinde olduğumuz bu sürece bakmak zorundayım. 2-3 maç oldu. Galatasaray maçında 1 oyuncu eksik olmamıza rağmen iyi koştuk, iyi mücadele ettik. Bodo Glimt maçını da kaybetmemize rağmen iyi bir mücadele gösterdik. Bugün de takımımız önemli bir performans sergiledi. Gaziantep gibi 5'li oynayan takımlara karşı risk almanız gerekiyor. Sürekli uzun topla oynadılar. Antep'in geçiş oyununda kontrataklarda etkili oynadığını biliyoruz. Fiziksel anlamda iyi efor sarf ettik. Bu anlamda başarılıydık. Takımımızın eksikleri olduğunu biliyorduk. Takımın fiziksel performansı gayet iyiydi. Bu iddialar doğru değil."

"İLK 11'İ KURMAK ZORDU"

Gaziantep FK'ya karşı kanatları kullandıklarını ve bunu yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Vukas, "İlk 11'i kurmak zordu. Gaziantep takımına karşı kanatları kullanmak zorundaydık. Onur da Bakhtiyor da hücumcu olmak zorundaydı. Bakhtiyor da iyi oynadı. Oyuncumuzu hem savunmada hem hücumda oynatacağız. Gelecekte ondan farklı pozisyonlarda da faydalanacağız" ifadelerini kullandı.

Haris Vukas, Ante Rebic'in de takımın bir parçası olduğunu ve gelecekte takımın bu oyuncuya ihtiyacı olacağını sözlerine ekldi.

SUMUDICA: FUTBOLDA SADECE GOL ATARSANIZ GALİP GELİRSİNİZ

İki farklı devrenin oynandığını belirten Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise, "İlk yarıda rakip pozisyona giremedi. Sadece ceza sahası dışından şutlar denedi. Duran toptan gol yedik. Orada sorumluluk almamız gerekiyordu. İyi markaj yapmalıydık. Bunu kabul edemiyorum. İlk golden sonra biraz açılmaya başladık. Beraberliği istiyorduk, ikinci golü yedik. Mücadeleden dolayı takımı tebrik ediyorum. 30 bin kişinin önünde oynamak kolay değil. Bu tür maçlarda gol atamazsınız puan kazanamazsınız. 3 deplasman maçı oynadık. Kayseri karşısında 3 pozisyona girdik. Başakşehir maçında 3 pozisyona girdik ve penaltı kaçırdık. Çok net pozisyonları kaçırdık. Dragus goller kaçırdı. Gradel'in şutu kendi oyuncumuza çarptı. Toplamda bu maçlarda 12 net pozisyon yakaladık. Gol atamazsak kazanamayız. Sadece savunma yaparak kazanamayız. Ben şundan dolayı mutluyum oyuncularım Beşiktaş'ı iyi kapattılar. Beşiktaş taktik olarak da üstün değildi. Futbol sadece gol atarak oynanıyor. Futbolda sadece gol atarsanız galip gelirsiniz" şeklinde konuştu.