Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Salih Uçan ve Cenk Tosun'un attığı gollerle Beşiktaş galibiyete ulaştı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Candaş Elbil
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bailly (Dk. 81 Onana), Necip Uysal, Zaynutdinov, Salih Uçan (Dk. 67 Hadziahmetovic), Gedson Fernandes, Ghezzal (Dk. 21 Yakup Arda Kılıç) (Dk. 81 Muleka), Chamberlain (Dk. 81 Demir Ege Tıknaz), Rashica, Cenk Tosun
Gaziantep Fk : Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Gradel (Dk. 89 M'Bakata), Furkan Soyalp, Maxim, Dragus (Dk. 82 İlker Karakaş), Riascos (Dk. 67 Markovic)
Goller: Dk. 63 Salih Uçan, Dk. 75 Cenk Tosun ( Beşiktaş )
Kırmızı kartlar: Dk. 86 Hadziahmetovic ( Beşiktaş ), Dk. 90+3 Furkan Soyalp ( Gaziantep Fk )
Sarı kartlar: Dk. 35 Dragus, Dk. 48 N'Koulou, Dk. 85 Gradel ( Gaziantep Fk ), Dk. 54 Burak Yılmaz (Teknik sorumlu) ( Beşiktaş )
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep Fk'yi 2-0 mağlup etti.
53. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Gradel'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Dragus'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
63. dakikada Beşiktaş öne geçti. Chamberlain'in soldan kullandığı kornerde Salih Uçan'ın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
75. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Rashica'nın ceza sahası içi sağından ortasına arka direkte iyi yükselen Cenk Tosun, Arda Kızıldağ'ın üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
80. dakikada Cenk Tosun'un uzak mesafeden çıkardığı şutta top direkten döndü.
Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.