Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında yarın İtalya'nın Dolomiti Energia ekibiyle karşılaşacak. Beşiktaş, grupta zirvede yer alıyor ve Dolomiti Energia'ya karşı daha önce oynadığı maçlardan galip geldi.

Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan siyah-beyazlı takım, zirvede zyer alıyor.

Dolomiti Energia ise 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Beşiktaş GAİN'in İtalyan ekibine mağlubiyeti yok

Beşiktaş GAİN, bu organizasyonda 3 kez karşılaştığı Dolomiti Energia'ya karşı hiç yenilmedi.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 3 maçta rakibini 83-68, 79-75 ve 97-83'lük skorlarla mağlup etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
