Haberler

Beşiktaş GAİN'in BKT Avrupa Kupası finalindeki rakibi Cosea JL Bourg oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası finalinde Fransız ekibi Cosea JL Bourg ile karşılaşacak. Final serisinin ilk maçı 22 Nisan'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde yapılacak. Şampiyon olacak takım, gelecek sezon EuroLeague'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Yarı finalde Türk temsilcisi Türk Telekom'u konuk ettiği maçta 94-78 yenerek seriyi 2-1 kazanan Cosea JL Bourg, finalde Beşiktaş GAİN ile kozlarını paylaşacak.

Üç galibiyete ulaşacak tarafın 2025-2026 sezonu şampiyonu olacağı eşleşmenin ilk maçı 22 Nisan Çarşamba günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Serinin ikinci karşılaşması 28 Nisan Salı günü deplasmanda Ekinox Salonu'nda yapılacak. Beşiktaş, olası eşitlik durumunda serinin üçüncü ve son maçında 1 Mayıs Cuma günü yine Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde Fransız temsilcisini ağırlayacak.

Üç Türk temsilcisinin mücadele ettiği yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni 2-0'lık seriyle geçen siyah-beyazlılar, final biletini alan ilk ekip olmuştu.

BKT Avrupa Kupası'nda şampiyon olacak ekip, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele etme hakkı kazanacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

