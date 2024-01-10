Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Hocamızın vereceği her karara saygılıyız

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Hocamızla konuştuk. Her bir oyuncuyla ilgili bilgi verdik. Bundan sonraki tasarruf hocamızdadır. Oyuncularla görüşüp kararını verecektir. Hocamızın vereceği her karara saygılıyız" dedi.

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah-beyazlı takımın idmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için güzel bir gün olduğunu belirten Uçar, "Yeni teknik direktörümüz Fernando Santos'un ilk idmanı. Birlikteyiz. İdmandan önce kendisiyle 1,5-2 saatlik bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Sadece bilgi verdik. Bundan sonrası onun sorumluluğudur" dedi.

"HOCAMIZIN VERECEĞİ HER KARARA SAYGILIYIZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili bir soruya Feyyaz Uçar, "Transfer çalışmaları devam ediyor. Etmek de zorunda. Birkaç mevkiye transfer etmek zorundayız. Çalışmaların devam ettiğini belirtmeliyiz ancak isim verince hem oyuncuları hem de kulüpleri zor durumda bırakıyoruz. Çalışmalar devam ediyor" yanıtını verdi.

Bir basın mensubunun kadro dışında bırakılan oyuncularla ilgili sorusuna, şu sözlerle cevap verdi:

"Hocamızla konuştuk. Her bir oyuncuyla ilgili bilgi verdik. Bundan sonraki tasarruf hocamızdadır. Oyuncularla görüşüp kararını verecektir. Hocamızın vereceği her karara saygılıyız."

Feyyaz Uçar, kadro dışında olan oyuncularla ilgili tekliflere açık olduklarını da sözlerine ekledi.

"SERDAR TOPRAKTEPE, A TAKIM'DA DEVAM EDECEK"

Beşiktaş U19 Teknik Direktörü Serdar Topraktepe'nin A Takım'da yardımcı hoca olarak görevine devam edeceğini duyuran Uçar, şunları kaydetti:

"Fernando Santos bize bir jest yaptı. Serdar Hoca'nın ekipte olup olamayacağını sorduk. O da memnuniyetle kabul etti. Serdar Topraktepe, A Takım'da yardımcı hocalardan biri olarak devam edecek. Performans Hocamız Miguel de devam edecek."

Uçar, takımda lider karakterli, arkadaşlarını pozitif etkileyecek oyunculara öncelik vereceklerini ifade etti.

Uçar, siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Ricardo Quaresma ile ilgili bir soruya, "Şu anda öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir tasarrufu varsa değerlendiririz" yanıtını vererek sözlerini tamamladı.