Beşiktaş, Fenerbahçe'yi derbide yenmek istiyor

Yeni yönetim ilk maçında derbi galibiyeti istiyor

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'yi ezberletiyor

Defansta yine önemli eksikler

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 4 yıldır yenilmiyor

ALİ DANAŞ,

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yarın akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan, Avrupa'da ise 1 puanla grubun dibine demir atan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek moral bulmak ve puan farkını azaltmak istiyor.

Bu karşılaşma aynı zamanda, geçen hafta yapılan seçimle siyah beyazlıların yeni başkanı olan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin ilk maçı olacağı için de ayrı bir önem taşıyor. Bilindiği gibi Hasan Arat, futbol şubesinin başına eski futbolculardan Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ı getirmişti. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Rıza Çalımbay üçlüsü ile sağlanan birliktelikle, Fenerbahçe'ye karşı alınacak galibiyet motivasyonu üst seviyeye çıkartacak.

RIZA ÇALIMBAY, FENERBAHÇE'Yİ EZBERLETİYOR

Teknik direktör Rıza Çalımbay geçmiş yıllarda Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetlerle biliniyor. Bu geleneği yarınki mücadelede de sürdürmek isteyen Çalımbay, Fenerbahçe'nin maçlarını kayıttan defalarca seyrettiği gibi, Sivasspor'u 4-1 yendiği karşılaşmayı da bizzat yerinde talip ederek tüm analizlerini yaptı.

Rakibinin zayıf yönlerini futbolculara ezberletmeye çalışan tecrübeli teknik adamın, rakibi karşılama ve orta sahada kapılan toplarla yapılacak hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacağı tahmin ediliyor.

DEFANS'TA YİNE ÖNEMLİ EKSİKLER

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan ve özellikle defans oyuncularında çok sıkıntı çeken siyah beyazlı takımda, Fenerbahçe maçı öncesi yine defansta önemli eksiklikler bulunuyor.

Sağlam oldukları zaman as kadroda oynayan Rosier ve Masuaku kesin olarak oynamayacak iki isim. Çarşamba günü yapılan idmanda sakatlanan Omar Colley'in de durumu kritik ve son durumu bu akşam yapılacak idmanda belli olacak. Ayrıca milli maçlardan sakat dönen Milot Rachisa da kesin olarak forma giyemeyecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Rosier yerine Onur, Masuaku yerine de Bakhtiyor veya Umut Meraş'a görev vermesi bekleniyor. Kadroya girmemesi halinde Colley'in yerine oynayacak futbolcu ise Eric Bailly. Defans hattında stoperdeki ikinci futbolcu da Necip Uysal olacak.

Tecrübeli teknik adamın orta sahasında Amir, Gedson ve Chamberlain yer alacakken, hücum üçlüsünün Cenk, Rebic ve Aboubakar olması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçındaki muhtemel onbiri; Mert - Onur - Necip - Bailly - Bakhtiyor (Umut) - Amir - Gedson - Chamberlain - Rebic - Cenk - Aboubakar şeklinde.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'YE 4 YILDIR YENİLMİYOR

Bu arada Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 4 yıldır mağlup olmuyor.

Siyah beyazlılar içerde ve dışarda oynadığı son 7 maçın 3'ünü kazanırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

22 Aralık 2019'da Kadıköy'deki 3-1'lik mağlubiyetin ardından 4 yıldır mağlup olmayan kara kartallar, son iki galibiyeti ilginç bir şekilde Kadıköy'de, hem 10 kişiyle hem de 4 gol atarak 4-3 ve 4-2'lik sonuçlarla aldı.

Son 10 yılda Dolmabahçe'de oynanan Fenerbahçe derbilerinde ise beraberliğin ağır bastığı görülüyor. Bu süre içinde Beşiktaş'ın sahasında oynanan 12 karşılaşmada 7 beraberlik görülürken, siyah beyazlıların 3 galibiyeti ve 2 de mağlubiyeti bulunuyor. Siyah beyazlılar ayrıca iç sahadaki lig maçlarında Fenerbahçe'ye karşı son mağlubiyetini de 9 yıl önce 2 Kasım 2014'de 2-0'lık skorla almış.