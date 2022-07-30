Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın takımda kalması yönünde görüşmelerin devam ettiğini açıkladı

Torino'ya transferi gündemde olan Emirhan İlkhan için Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı. Siyah-beyazlı kulüpten, 4.5 milyon euro serbest kalma bedeli olan futbolcunun takımda kalması için görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"AÇIKLAMA YAPMA ZORUNLULUĞU DOĞDU"

Yeni sezon öncesi Teknik Direktörümüz ile ilgili yanlı ve art niyetli haberlerin ardından şimdi de futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili yanlı ve kasıtlı haberlerden dolayı bir açıklama daha yapmak zorunluluğu doğmuştur.

"FUTBOLCUMUZLA KULÜBÜMÜZDE KALMASI YÖNÜNDE ISRARLI GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir. Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir.

"KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERE BEŞİKTAŞLILARIN İTİBAR ETMEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken, kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklıselim Beşiktaşlıların itibar etmediğini biliyoruz. Bu tarz tavır ve tutumlar, bizi Beşiktaş'a en doğru şekilde hizmet etme kararlılığından alıkoyamaz. Birlik Beraberlik Sezonu ilan ettiğimiz yeni sezon öncesi bu kötü niyetli ve provokatif amaçlı kişilere en doğru cevabı takımımıza destek olarak vermek üzere taraftarlarımızı bu akşam Vodafone Park'a sezon açılış maçımıza bekliyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."