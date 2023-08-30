Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak poz verdi. Sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku ve Daniel Amartey antrenmana katılmadı.