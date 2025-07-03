Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Sözleşmesini Uzattı

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Sözleşmesini Uzattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2027/28 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Tıknaz, geçmiş sezonu Portekiz'de geçirerek iyi performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesinin 2027/28 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz'a yeni dönemde başarılar diledi."

Geçtiğimiz sezon Portekiz temsilcisi Rio Ave'de forma giyen Tıknaz, 33 maçta 4 gol, 2 asist kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var

İzmir felaketi yaşıyor! Alevler otoyolu sardı, can kaybı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.