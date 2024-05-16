Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ile nikah tazeledi

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.

1 ASİST KAYDETTİ

19 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon siyah-beyazlı fotmayla çıktığı toplam 27 maçta 1 asistlik performans gösterebildi.