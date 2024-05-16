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Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ile nikah tazeledi

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Beşiktaş, genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Tıknaz'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.

1 ASİST KAYDETTİ

19 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon siyah-beyazlı fotmayla çıktığı toplam 27 maçta 1 asistlik performans gösterebildi.

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ile nikah tazeledi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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