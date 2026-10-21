Beşiktaş, Crystal Palace karşısında İngiliz ekipleriyle 23. maçına çıkacak

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Crystal Palace'ı ağırlayacak Beşiktaş, İngiliz ekipleriyle 23. maçını oynayacak.

İngiltere temsilcileriyle Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü.

Beşiktaş, daha önce Liverpool ile 4, Tottenham ile 3, Aston Villa, Leeds United, Manchester United, Stoke City, Arsenal, Wolves ve Chelsea ile 2'şer, Bolton ile de 1 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, İngiliz ekiplerine karşı ilk resmi müsabakasını, 15 Eylül 1982 tarihinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur ilk maçında Aston Villa ile yaptı. Beşiktaş, bu karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup oldu.

Crystal Palace ile ilk randevu

Beşiktaş ile Crystal Palace, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarına doğrudan katılan son UEFA Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace karşısında 3 puan mücadelesi verecek.

Sahasında 12 kez karşılaştı

Beşiktaş, İngiliz takımlarına karşı 12 kez ev sahibi takım olarak sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, İngiltere temsilcilerine karşı bu maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Öte yandan Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea mücadelesine Almanya'da çıktı. Londra ekibiyle Gelsenkirchen'de karşı karşıya gelen Beşiktaş, 2-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar, Crystal Palace maçıyla 13. kez bir İngiliz takımını ağırlayacak.

Liverpool ile 4 kez kozlarını paylaştı

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool ile yakın dönemde 4 kez karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle unutulmaz maçlara imza attı.

Siyah-beyazlılar, ilk olarak 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda karşılaştığı "Kırmızılar"ı sahasında 2-1 yenerken, deplasmanda 8-0 kaybetti.

Bu sonuçtan yıllar sonra 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda iki ekip yeniden eşleşti. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Beşiktaş, sahasında 90 dakikayı aynı sonuçla önde bitirdi.

Uzatmalarda gol sesi çıkmazken penaltılara giden müsabakanın sonunda Liverpool'u elemeyi başaran siyah-beyazlılar, rakibi karşısında tarihi bir başarı elde etti.

Aynı sezonda 6 maç

Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda İngiliz ekipleriyle 6 kez karşı karşıya geldi.

O dönem Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Arsenal ile karşılaşmış ve İstanbul'da 0-0'lık skorun rövanşında Londra'da rakibine 1-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

"Kupa 2"de grup aşamasında Tottenham ile kozlarını paylaşan Beşiktaş, İngiliz ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında rakibini 1-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve son 32 turuna yükselen siyah-beyazlılar, Liverpool karşısında 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşını aynı skorla üstün bitirdi. Önce uzatmalara giden ancak gol sesinin çıkmadığı müsabakada tur atlayan ekibi penaltılar belirledi. Liverpool'u elemeyi başaran Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Siyah-beyazlılar, söz konusu sezonda İngiltere temsilcilerine karşı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

İngiliz ekipleriyle maçlar

Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında İngiltere temsilcileriyle yaptığı maçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Sonuç 1982-1983 Şampiyon Kulüpler Kupası Aston Villa-Beşiktaş 3-1 1982-1983 Şampiyon Kulüpler Kupası Beşiktaş-Aston Villa 0-0 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi Leeds United-Beşiktaş 6-0 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Leeds United 0-0 2003-2004 UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea-Beşiktaş 0-2 2003-2004 UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Chelsea 0-2 2005-2006 UEFA Kupası Beşiktaş-Bolton 1-1 2006-2007 UEFA Kupası Beşiktaş-Tottenham 0-2 2007-2008 UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Liverpool 2-1 2007-2008 UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Beşiktaş 8-0 2009-2010 UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Manchester United 0-1 2009-2010 UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United-Beşiktaş 0-1 2011-2012 UEFA Avrupa Ligi Stoke City-Beşiktaş 2-1 2011-2012 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Stoke City 3-1 2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Arsenal 0-0 2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal-Beşiktaş 1-0 2014-2015 UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Beşiktaş 1-1 2014-2015 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Tottenham 1-0 2014-2015 UEFA Avrupa Ligi Liverpool-Beşiktaş 1-0 2014-2015 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Liverpool 1-0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Wolves 0-1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Wolves-Beşiktaş 4-0

Kaynak: AA