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Beşiktaş, Crystal Palace karşısında İngiliz ekipleriyle 23. maçına çıkacak

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Crystal Palace'ı ağırlayacak Beşiktaş, İngiliz ekipleriyle 23. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, İngiltere temsilcileriyle oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşarken 14 gol atıp kalesinde 35 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Crystal Palace'ı ağırlayacak Beşiktaş, İngiliz ekipleriyle 23. maçını oynayacak.

İngiltere temsilcileriyle Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü.

Beşiktaş, daha önce Liverpool ile 4, Tottenham ile 3, Aston Villa, Leeds United, Manchester United, Stoke City, Arsenal, Wolves ve Chelsea ile 2'şer, Bolton ile de 1 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, İngiliz ekiplerine karşı ilk resmi müsabakasını, 15 Eylül 1982 tarihinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur ilk maçında Aston Villa ile yaptı. Beşiktaş, bu karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup oldu.

Crystal Palace ile ilk randevu

Beşiktaş ile Crystal Palace, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarına doğrudan katılan son UEFA Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace karşısında 3 puan mücadelesi verecek.

Sahasında 12 kez karşılaştı

Beşiktaş, İngiliz takımlarına karşı 12 kez ev sahibi takım olarak sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, İngiltere temsilcilerine karşı bu maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Öte yandan Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea mücadelesine Almanya'da çıktı. Londra ekibiyle Gelsenkirchen'de karşı karşıya gelen Beşiktaş, 2-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar, Crystal Palace maçıyla 13. kez bir İngiliz takımını ağırlayacak.

Liverpool ile 4 kez kozlarını paylaştı

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool ile yakın dönemde 4 kez karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle unutulmaz maçlara imza attı.

Siyah-beyazlılar, ilk olarak 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda karşılaştığı "Kırmızılar"ı sahasında 2-1 yenerken, deplasmanda 8-0 kaybetti.

Bu sonuçtan yıllar sonra 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda iki ekip yeniden eşleşti. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Beşiktaş, sahasında 90 dakikayı aynı sonuçla önde bitirdi.

Uzatmalarda gol sesi çıkmazken penaltılara giden müsabakanın sonunda Liverpool'u elemeyi başaran siyah-beyazlılar, rakibi karşısında tarihi bir başarı elde etti.

Aynı sezonda 6 maç

Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda İngiliz ekipleriyle 6 kez karşı karşıya geldi.

O dönem Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Arsenal ile karşılaşmış ve İstanbul'da 0-0'lık skorun rövanşında Londra'da rakibine 1-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

"Kupa 2"de grup aşamasında Tottenham ile kozlarını paylaşan Beşiktaş, İngiliz ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında rakibini 1-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve son 32 turuna yükselen siyah-beyazlılar, Liverpool karşısında 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşını aynı skorla üstün bitirdi. Önce uzatmalara giden ancak gol sesinin çıkmadığı müsabakada tur atlayan ekibi penaltılar belirledi. Liverpool'u elemeyi başaran Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Siyah-beyazlılar, söz konusu sezonda İngiltere temsilcilerine karşı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

İngiliz ekipleriyle maçlar

Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında İngiltere temsilcileriyle yaptığı maçlar şöyle:

SezonOrganizasyonMaçSonuç
1982-1983Şampiyon Kulüpler KupasıAston Villa-Beşiktaş3-1
1982-1983Şampiyon Kulüpler KupasıBeşiktaş-Aston Villa0-0
2000-2001UEFA Şampiyonlar LigiLeeds United-Beşiktaş6-0
2000-2001UEFA Şampiyonlar LigiBeşiktaş-Leeds United0-0
2003-2004UEFA Şampiyonlar LigiChelsea-Beşiktaş0-2
2003-2004UEFA Şampiyonlar LigiBeşiktaş-Chelsea0-2
2005-2006UEFA KupasıBeşiktaş-Bolton1-1
2006-2007UEFA KupasıBeşiktaş-Tottenham0-2
2007-2008UEFA Şampiyonlar LigiBeşiktaş-Liverpool2-1
2007-2008UEFA Şampiyonlar LigiLiverpool-Beşiktaş8-0
2009-2010UEFA Şampiyonlar LigiBeşiktaş-Manchester United0-1
2009-2010UEFA Şampiyonlar LigiManchester United-Beşiktaş0-1
2011-2012UEFA Avrupa LigiStoke City-Beşiktaş2-1
2011-2012UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Stoke City3-1
2014-2015UEFA Şampiyonlar LigiBeşiktaş-Arsenal0-0
2014-2015UEFA Şampiyonlar LigiArsenal-Beşiktaş1-0
2014-2015UEFA Avrupa LigiTottenham-Beşiktaş1-1
2014-2015UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Tottenham1-0
2014-2015UEFA Avrupa LigiLiverpool-Beşiktaş1-0
2014-2015UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Liverpool1-0
2019-2020UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Wolves0-1
2019-2020UEFA Avrupa LigiWolves-Beşiktaş4-0

Kaynak: AA
Haberler.com
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