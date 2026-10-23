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Beşiktaş, Crystal Palace ile 2-2 berabere kalırken Ndidi sezonun ilk golünü attı

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UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi, 45+2. dakikada takımının ilk golünü atarak bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın Nijeryalı oyuncusu Wilfred Ndidi, Crystal Palace ağlarını sarsarak bu sezonki ilk golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, müsabakanın 45+2. dakikasında takımının ilk golünü attı. Salih Özcan'ın uzun pasını iyi kontrol eden deneyimli isim, ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.

Wilfred Ndidi, bu sezon Süper Lig'de 7, Avrupa kupalarında 5 olmak üzere toplam 12 mücadelede görev yaptı.

Mücadeleye 11'de kaptan olarak başlayan Ndidi, 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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